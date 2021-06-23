بعد أسبوع من طرحه.. فيلم «الشنطة» يحقق 144 ألف جنيه فقط بدور العرض

حقق فيلم «الشنطة» للنجم بيومي فؤاد نحو 144 ألف جنيه خلال أسبوع من عرضه، ويتنافس العمل مع 4 أفلام أخرى بدور العرض؛ وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم الشنطة.. كوميدي أكشن

في إطار كوميدي أكشن، يتناول العمل قصة حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في العديد من المتاعب خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

فيلم «الشنطة»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

مدة تصوير الفيلم قبل طرحه بدور العرض

استغرق تصوير الفيلم أكثر من عام كامل، خاصة وأنَّ هناك مشاهد تم تصويرها في دبي، وخلال الإقامة العام الماضي أصيب 3 من طاقم عمل الفيلم بفيروس كورونا، وهم مدير الإنتاج شادي فتحي، وأحمد عبداللاه مسؤول أعمال الأكوربات والكوافير سامر النجار، ما دفع منتج ومؤلف الفيلم الفنان تامر عبدالمنعم الاستقرار في دبي للاطمئنان علي حالتهم الصحية، ثم عادوا إلى القاهرة وانتهى التصوير ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.

نشاط فني متنوع لـ بيومي فؤاد

من ناحية أخرى، يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم «العميل صفر» للفنان أكرم حسني الذي صوّر عددًا من مشاهده في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللي كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلي علوى في فيلمها الجديد «ماما حامل»، الذي يعرض بدور العرض حاليًا، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كامل.