أماكن عرض فيلم الشنطة لبيومي فؤاد وشريف دسوقي في السينمات

بدأت السينمات المصرية، عرض فيلم الشنطة أمس الأول، وحقق الفيلم نحو 16 ألف جنيه في أول أيام عرضه، وهو بطولة بيومي فؤاد وشيرين وشريف دسوقي، وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي أكشن، حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في العديد من المتاعب والمشاكل خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

فريق عمل فيلم الشنطة

فيلم الشنطة بطولة بيومي فؤاد، شيرين، دانا حلبي، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم، محمد لطفي، وإخراج أحمد البدري والمؤلف تامر عبدالمنعم.

أماكن عرض فيلم الشنطة في السينمات

فيلم الشنطة يُعرض في سينمات سينما سان ستيفانو مول، سينما داون تاون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما بوينت 90، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما داندي مول، سينما الهرم، سينما سيني ماكس، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما الرحاب، سينما فوكس مول مصر، سينما صن سيتي، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما كايرو فيستفال.

وفيلم الشنطرة استغرق تصويره أكثر من عام كامل، وخلال الإقامة في دبي لتصوير بعض المشاهد العام الماضي أُصيب 3 من طاقم عمل الفيلم بفيروس كورونا، وهم مدير الإنتاج شادي فتحي، وأحمد عبداللاه مسؤول أعمال الأكوربات والكوافير سامر النجار، وبعد الاطمئنان على حالتهم الصحية عادوا إلى القاهرة وانتهى التصوير ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك أيضًا في فيلم «العميل صفر» للنجم أكرم حسني ونيللي كريم ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم، كما يشارك الفنانة ليلي علوى في فيلمها الجديد «ماما حامل»، والذي يعرض بدور العرض حالياً، ويشارك في بطولته أيضًا محمد سلام وحمدي الميرغني، والمخرج محمود كامل، والفيلم من تأليف لؤي السيد.