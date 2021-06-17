فيلم «الشنطة» لـ بيومي فؤاد يحقق 16 ألف جنيه في أول أيام عرضه

حقق فيلم «الشنطة» للنجم بيومي فؤاد نحو 16 ألف جنيه في أول أيام عرضه، أمس الأربعاء، حيث تنافس مع 4 أفلام أخرى بدور العرض، وفقاً لتصريحات محمود الدفراوي لـ«الوطن».

واستغرق تصوير الفيلم أكثر من عام كامل، خاصة أنَّ هناك مشاهد تم تصويرها في دبي، وخلال الإقامة العام الماضي أصيًب 3 من طاقم عمل الفيلم بفيروس كورونا، وهم مدير الإنتاج شادي فتحي، وأحمد عبداللاه مسؤول أعمال الأكوربات والكوافير سامر النجار، ما دفع منتج ومؤلف الفيلم الفنان تامر عبدالمنعم الاستقرار في دبي للاطمئنان علي حالتهم الصحية، ثم عادوا إلى القاهرة وانتهى التصوير ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.

معلومات عن فيلم الشنطة

في إطار كوميدي أكشن، يتناول العمل قصة حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في العديد من المتاعب والمشاكل خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

فيلم «الشنطة»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

نشاط فني متنوع لـ بيومي فؤاد

من ناحية أخرى، يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم «العميل صفر» للنجم أكرم حسني والذي صوّر عدد من مشاهده في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللي كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلي علوى في فيلمها الجديد «ماما حامل»، والذي يعرض بدور العرض حالياً، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كامل.