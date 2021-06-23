الزراعة: 5 مليارات جنيه لمشروع البتلو يستفيد منها 28 ألف مربي

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنّ المشروع القومي لـ البتلو بدأ في 2017 بتكلفة 100 مليون جنيه، وارتفع المبلغ المخصص للمشروع في عامي 2018 و2019 ليصل لـ400 مليون جنيه، وفي 2020 ارتفع الرقم لـ3 مليارات و600 مليون جنيه.

وأضاف «سليمان»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّه في 2021 جرى إضافة وضخ مليار جنيه، ليكون الإجمالي 5 مليارات و100 مليون جنيه، صُرف منهم 4 مليارات و600 مليون جنيه، استفاد منها ما يزيد عن 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين نحو 309 آلاف رأس.

تفاصيل البروتوكول الرباعي والثلاثي

وأشار إلى أنّ المشروع القومي للبتلو انبثق منه ما يعرف بالبروتوكول الرباعي، الذي جرى تفعيله في يناير 2020 بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إضافة لتوقيع بروتوكول ثلاثي في أكتوبر 2020 بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي، لتدبير وتوفير عجول مستوردة محسنة وراثية سريعة النمو لتوزيعها ونشرها على صغار المربين والمنتجين.

المشروع لا يهدف للربح.. والهدف توفير الأمن الغذائي

وأوضح أنّ جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة لا يهدفان إلى الربح، والغرض الأساسي هو توفير الأمن الغذائي للمواطنين، ودورة التسمين تكون قصيرة الأجل والقرض قصيرة الأجل، نظرا لأن الحيوانات سريعة النمو ويكون معدلات نموها تقريبا ضعف معدلات الحيوانات المحلية.

وأكد أنّه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، شاركت الجمعيات الأهلية مثل جمعية «مصر الخير» في المشروع القومي للبتلو، لما لها من قاعدة اجتماعية شعبية كبيرة مع صغار المربين، وتأجير الأصول غير المستغلة في المزارع التابعة لوزارة الزراعة، بنظام حق الانتفاع، وجرى رفع كفاءتها والعمل على أعلى مستوى وتربية فيها عجول مستوردة سريعة النمو ومحسنة وراثيا، وتوزيعها على شباب الخريجين وصغار المربين.