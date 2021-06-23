تفاصيل التدريب الصيفي لطلاب الجامعات في «أورنچ مصر» ببعض المحافظات

أعلنت شركة أورنج مصر فتح باب التقديم في التدريب الصيفي الخاص بها وذلك لطلاب الجامعات من مختلف التخصصات الدراسية، حيث توفر مجموعة متنوعة من التدريبات في مختلف مجالات العمل داخل الشركة بعدد من المدن والمحافظات.

التدريب الصيفي في القرية الذكية

ويتضمن تدريب الطلبة في مجال Legal & Regulatory Affairs، على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2021، عبر الرابط من هنــــــا.

تفاصيل التدريب:

- مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات.

- تقديم الاستشارات القانونية في ضوء الصناعة.

- مراجعة المستندات القانونية.

- إجراء الترجمات القانونية.

شروط التقديم للتدريب:

- الحصول على شهادة جامعية (تخصص قانون).

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- المرونة في التعامل مع الأشخاص ذوي أساليب العمل المتنوعة.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال وتحليلية ممتازة.

التدريب الصيفي في الإسكندرية

ويتضمن تدريب الطلبة في مجال Sales Consumer، على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2021، عبر الرابط من هنــــــا.

تفاصيل التدريب:

- الترحيب بالعملاء في مركز العملاء وحل استفساراتهم.

- التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول لمشاكلهم.

- بيع منتجات وخدمات الشركة وضمان التحصيل الصحيح للوثائق المطلوبة.

- بيع خدمات القيمة المضافة للعملاء.

شروط التقديم للتدريب:

- الحصول على شهادة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- المرونة في التعامل مع الأشخاص ذوي أساليب العمل المتنوعة.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال ممتازة.

التدريب الصيفي في الساحل الشمالي

ويتضمن تدريب الطلبة في مجال Sales Consumer، على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2021، عبر الرابط من هنــــــا.

تفاصيل التدريب:

- الترحيب بالعملاء في مركز العملاء وحل استفساراتهم.

- التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول لمشاكلهم.

- بيع منتجات وخدمات الشركة وضمان التحصيل الصحيح للوثائق المطلوبة.

- بيع خدمات القيمة المضافة للعملاء.

شروط التقديم للتدريب:

- الحصول على شهادة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- المرونة في التعامل مع الأشخاص ذوي أساليب العمل المتنوعة.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال ممتازة.

التدريب الصيفي في بورسعيد

ويتضمن تدريب الطلبة في مجال Sales Consumer، على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2021، عبر الرابط من هنــــــا.

تفاصيل التدريب:

- الترحيب بالعملاء في مركز العملاء وحل استفساراتهم.

- التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول لمشاكلهم.

- بيع منتجات وخدمات الشركة وضمان التحصيل الصحيح للوثائق المطلوبة.

- بيع خدمات القيمة المضافة للعملاء.

شروط التقديم للتدريب:

- الحصول على شهادة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- المرونة في التعامل مع الأشخاص ذوي أساليب العمل المتنوعة.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال ممتازة.