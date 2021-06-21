«القوى العاملة»: فرص تدريب وتعيين برواتب تبدا من 1500 جنيه بالإسكندرية

تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، اليوم وغدا، قبول طلبات راغبي التدريب من أجل التشغيل برواتب تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة للتدريب والتعيين بشركة «جلوبال سكيورتي لوجيستك»، إحدى قطاعات الإنتاج الحربي على مهنة فرد أمن، ومشرف أمين، ويتم التدريب على دورة تدريبية متخصصة قبل بداية العمل، والرواتب تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب، وعدد ساعات العمل 8 ساعات، بنظام 3 ورديات، ويتم التوزيع بالقرب من محل السكن، فضلا عن استلام «يونيفورم»، وساعات العمل الإضافية بأجر، وحوافز وترقيات الكفاءة والأمانة.

وأضاف سعيد، أنه يشترط في المتقدم ألا يقل المؤهل عن متوسط «ذكور فقط»، والسن من 21 حتى 50 عامًا، فضلًا عن إرفاق صورتين شخصيتين.

وأوضح مدير المديرية، أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع الدكتور سيد فهمي من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء سموحة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية بعد استلام الطلبات.