غرفة صناعة الملابس: تحسن ملحوظ في حركة البيع بالسوق

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، أن السوق يشهد حاليا تحسنا ملحوظا في حركة البيع، قائلا: «اقتربنا من استعادة الوضع قبل ظهور فيروس كورونا ونتوقع ارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة القادمة مع فترة الإجازات والأعياد القادمة».

وأضاف عبدالسلام، أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة، والتى يأتي في مقدمتها معرض «نيللي كيدز»، الذي سيقام خلال الفترة من 2 الي 4 يوليو القادم بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأوضح: أن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار، حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة في عرض منتجاتهم على التجار المحليين وأصحاب المكاتب الخارجية، كما تساعدهم في إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الجديد بأفضل الأسعار حيث يتراوح أعداد المترددين وزوار المعرض إلي ما يقرب من 7 آلالاف تاجر أو صاحب محل لصناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها.

ومن جانبها أكدت بهية مدحت نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المعرض يمتلك جميع مقومات النجاح والتى يأتي في مقدمتها اختيار التوقيت المناسب ومشاركة أكبر مصانع متخصصة وتوفير الوقت الكافي لتسليم التجار ملابس العيد.

ولفتت إلى التنظيم المتميز والاهتمام بالتسويق الإلكتروني مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض، مع التزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة وكذلك متاح خدمة البيع أون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانا.