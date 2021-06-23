الزوجة هربت بجلدها والعشيق ملفوف بملاية.. الزوج المخدوع: «لقيت مراتي في حضن ابن عمي»

«الزوجة هربت شبه عارية والعشيق الجيران لفوه في ملاية سرير».. مشهد لفضيحة زوجة وعشيقها داخل منزل الزوجية في المرج، كشفه الزوج عقب عودته من العمل في وقت غير معلوم للزوجة، التي هربت بملابس شبه عارية، بينما نجح الجيران في الإمساك بالعشيق ولفه في «ملاية» وتسليمه للشرطة.

تجديد حبس المتهم

قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة، قرر اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم في قضية «زنا سيدة المرج»، بعد خيانة الزوجة لزوجها، مع ابن عمه لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق.

بينت تحريات المباحث أن قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من مواطن «الزوج» مفاده اكتشاف خيانة زوجته له مع ابن عمه، ومشاهدته لهما في الجرم المشؤوم بدائرة القسم.

وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين هروب الزوجة، وتم القبض على المتهم وهو «عارٍ»، حيث تم لفه في ملاية سرير، وتسليمه إلى الشرطة عقب وصولها مكان الحادث.

الزوج: «لقيت مراتي في حضن ابن عمي»

وقال الزوج، في محضر الشرطة، إنه لم يكن يتخيل أن زوجتها تخونه مع نجل عمه، وأن الشك لم يتسرب إليه من ناحيتها وكان يعلمها بشكل طبيعي وعاد من عمله بشكل مفاجئ بعد أن حدثت له مشكلة في العمل وعقب دخوله الشقة فوجئ بزوجته في حضن عشيقها، وعندما حاول الإمساك بها دفعته وتمكنت من الهروب وتبعها العشيق.

العشيق يفر هاربًا دون ملابس

وأضاف الزوج، أن عشيق زوجته شاهده الجيران، وهو عار ويمسك بملابسه في يده فقاموا بالإمساك به وتسليمه للشرطة عقب اتصاله بالنجدة، وأنه لم يكن لديه أي دوافع انتقامية من العشيقين؛ لأنه يرغب في اتباع الإجراءات القانونية بحق الزوجة الخائنة.

رواية الزوج في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، أيدها عدد من شهود العيان بعد اتهامه لها بالزنا، وقررت النيابة حبس العيشق على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط الزوجة المتهمة.