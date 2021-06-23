تعرف على أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2022 بمصر

منذ بداية الربع الثاني للعام الجاري، تم الإعلان عن طرح العديد من الطرز المختلفة لسيارات الركوب الملاكي موديل العام 2022؛ ومن ضمن القائمة المطروحة سيارة شيري تيجو 7، والتي تم الإعلان عن طرح الموديل 2022 منها مؤخرًا.

وفى سطور نرصد قائمة أسعار فئات السيارة «شيري تيجو 7»، موديل العام 2022، ومواصفات وتجهيزات السيارة.

- تنتمي السيارة شيري تيجو7 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين:

-الفئة الأولى بسعر 285 ألف جينه.

-الفئة الثانية بسعر 309 ألف جينه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4505 ملم طول، و1837 ملم عرض، و1670 ملم ارتفاع) ، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2670 مليمتر.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 مليمتر.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 414 لتر.

- تأتي مقصورة السيارة معززة بشاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، وتتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات «ابل كاربلاي، وأندرويد أوتو»، ومكيف الهواء بفتحات في المقاعد الخلفية .

- تأتي السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، نظام منع إدارة المحرك، و مكابح مضادة للانغلاق ABS ، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة».