عاجل.. شكري يؤكد على موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا خلال مؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر برلين المنعقد حول ليبيا، موقف مصر الداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا، ومساندة الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتحقق انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية انعقاد الانتخابات المقبلة في موعدها وفقا لما أوضحه السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته على موقع «تويتر».

ويناقش المؤتمر الجديد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، توجه، أمس، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبية لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.