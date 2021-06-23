ضبط 20 ألف لفة أسلاك كهربائية مجهولة المصدر بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية 20 ألف لفة أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، خلال حملة اليوم الأربعاء، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريراً من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألف لفة أسلاك كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية دون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في محافظة الغربية، في وقت سابق، حملة مشتركة مع إدارة التموين، لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة داخل مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا، تشمل 53 صنفاً دوائياً، بكميات 5415 وحدة مختلفة الأنواع، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 155 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هذه الحملات تأتي بناءً على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تشكيل لجنة التفتيش على الصيدليات، بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا