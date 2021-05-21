«تموين الغربية»: توريد 123 ألف طن قمح للشون والصوامع

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد 123 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الجمعة، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

تموين الغربية: توريد نحو 123 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون

وكشف وكيل وزارة التموين بالغربية، في تصريح صحفي، اليوم، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كاشفا أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 132 ألف طن.

وطالب المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتظام أعمال توريد القمح، من خلال 22 موقعا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة 76.9٪ من المستهدف توريده هذا العام، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.