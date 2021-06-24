إزاي تنقل جهات اتصالك من هواتف آيفون إلى الأندرويد؟

تعتبر جهات الاتصال أحد أهم البيانات الموجودة على هاتفك، ولذلك تعمل جميع الشركات على تقديم تقنيات خاصة بها لنقل جهات الاتصال دون فقدانها.

إلا أنّ بعض المستخدمين يواجهون أحيانًا مشكلة عند الانتقال من هواتف آيفون إلى هواتف الأندرويد، وذلك بسبب صعوبة نقل جهات الاتصال بين النظامين.

وتستعرض «الوطن» خطوات نقل جهات اتصالك من آيفون إلى أندرويد وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

خطوات نقل جهات اتصالك من آيفون إلى أندرويد

ويمكنك استخدام أكثر من طريقة حتى تقوم بنقل جهات الاتصال ومن هذه الطرق:

1. استخدام حساب جوجل درايف:

يمكنك نقل جهات الاتصال عبر حساب جوجل درايف، وذلك عبر إضافة حساب جوجل درايف إلى الآيفون.

- قم تثبيت تطبيق جوجل درايف على الآيفون الخاص بك، ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

- بعد ذلك توجّه إلى قسم النسخ الاحتياطية عبر الضغط على زر القائمة ثم اختيار الإعدادات ثم النسخ الاحتياطي.

ويمكنك الآن عمل نسخ احتياطية لكل ملفات التي ترغب فيها، حيث تستطيع أخذ نسخة احتياطية لجميع مكونات الهاتف أو اختيار مكونات بعينها حتى تقوم بعمل نسخة احتياطية لها.

ويتم حفظ هذه النسخة الاحتياطية في حساب جوجل درايف الخاص بك، ويمكنك الوصول إليها عبر استخدام نفس الحساب على هاتف الأندرويد الخاص بك.

2. نقل جهات الاتصال باستخدام حساب جيميل:

يمكنك نقلها عبر بريد جميل وذلك عن طريق تسجيل الدخول في حساب البريد على آيفون ثم استخدام نفس الحساب على الأندرويد.

- الضغط على الإعدادات ثم البريد الإلكتروني ثم الحسابات، وبعد ذلك قم بإضافة بريد جيميل الإلكتروني إلى هذه الحسابات.

- قم بالضغط على علامة جيميل وقم بتفعيل العلامة الموجودة إلى جانب جهات الإتصال.

- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في هاتف أندرويد باستخدام نفس الحساب وسوف تتم مزامنة جهات الاتصال مباشرةً.

3. عبر استخدام حساب iCloud:

- توجّه إلى إعدادات هاتف آيفون ثم قم بالضغط على صورتك الشخصية في أعلى الهاتف ثم تفعيل زر جهات الاتصال.

- بعد ذلك قم بعمل نسخة احتياطية من جهات الاتصال الخاصة بك على حساب iCloud.

- توجّه إلى هاتف الأندرويد الخاص بك وبعد ذلك توجه إلى موقع خدمة iCloud وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

- بعد ذلك قم بالضغط على علامة جهات الاتصال ثم علامة الترس ثم اختار تصدير جهات الاتصال كملف Vcard.

- عندما ينتهي تحميل الملف قم بفتحه واختر حفظ جهات الاتصال إلى الهاتف.