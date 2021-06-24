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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:03 ص | الخميس 24 يونيو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يهتم قطاع كبير من المسلمين حول العالم بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 24 يونيو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:11

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب: 07:08

أذان العشاء: 08:43

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:07

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء: 08:37

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:04

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء: 08:37

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:06

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:35.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:13

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:19

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:17.

 

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