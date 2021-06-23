معلومات عن مسلسل لعبة الحظ لـ«أيتاتش شاشماز»

يبحث عدد كبير من الجمهور عن الحلقات الجديدة من مسلسل لعبة الحظ، الذي يعرض حالياً ويشاهده فئة كبيرة من الجمهور خلال الفترة الحالية، وهو من بطولة أيتاتش شاشماز، وجمري بيسال، وادريس نبي تاشكين، وأصلي سومان، والذى بدأ عرضه من الثلاثاء 15 يونيو 2021، وسيعرض قريبآ على «Kanal D».

قصة مسلسل لعبة الحظ

تدور قصة المسلسل حول «أدا» التي تؤدي شخصيتها جمري بيسالن وهي فتاة تبلغ من العمر 20 تؤمن أنها إن لم ترتبط بحبها الأول فلن تكون سعيدة وذلك بسبب النساء اللواتي حولها وجميعهن لم يتزوجوا بعد فقدان حبهم الأول.

لذلك فإن «أدا» مصممة على أن لا تكون نهايتها كنهايتهن، بينما أدا تحاول استرجاع حبها الأول «روزجار»، تتقاطع طرقها بـ«بورا» الذي يؤدي شخصيته أيتاتش شاشماز، وتبدأ المغامرات بينهما.

يعد مسلسل لعبة الحظ من المسلسلات التركية الجديدة التي تحظي بنسب مشاهدة عالية، وينتظرها فئة كبيرة من الجمهور خاصة بعد عرض برومو الحلقة الثالثة وحصل الاعلان علي إعجاب عدد كبير من الجماهير.

الأعمال الأخرى المنافسة لمسلسل لعبة الحظ

وينافس المسلسل عدد من الأعمال التركية الأخرى منها مسلسل «وصفة الحب»، وهو من بطولة النجوم قادير دوغلو و سيرا اريتورك، وبدأ عرضه من يوم 7 يونيو الماضي، ويعرض على Kanal D، وتدور قصة المسلسل، حول «فرات» معلم الكباب البسيط الذى يريد اعطاء درس لمدرب الحياة الشهير الدكتور أشك، الذي يتلاعب بمصيره.

بالإضافة إلى منافسة مسلسل «أسقف زجاجية»، وهو من بطولة كوبيلاي أكا و بانسو سورال، والذي بدأ عرضه من 9 يونيو الجاري، ومسلسل «أبي البطل الشاحنة الحمراء»، والذي كان اسمه سابقًا الشاحنة الحمراء، من بطولة جوركام سفيندبك، ومن المقرر أن يستكمل عرض حلقاته من 14 يونيو 2021.