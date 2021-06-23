اصطدم بسفينة أجنبية.. تفاصيل غرق مركب في دمياط وفقدان صياد

أعلن أبناء مدينة البرلس على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، عن إنقاذ 7 أفراد من طاقم مركب كان متوجهاً إلى إحدى الدول العربية قبل غرقه، بعدما اصطدمت به سفينة أثناء رسوه بالقرب من سواحل دمياط، مؤكدين أن هناك صيادا ما زال مفقودا ويجري البحث عنه داخل مياه البحر أمام سواحل دمياط.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الفيس بوك بمدينة البرلس، منشورات تفيد بغرق مركب «محمد وأحمد الجديد»، بعد اصطدام سفينة به، وجرى إنقاذ الصيادين.

وأكد محمود علي، صياد، أن المركب ملك «عيد قمر الدخاخني»، كان في طريقه لإحدى الدول في رحلة صيد، وتعرض لحادث أمام سواحل دمياط، علي بعد 24 ميلا بحريا، أثناء رسوه.

وأوضح أن العاملين على مركب آخر أنقذوا 7 أفراد من طاقم المركب الغارق ولا يزال البحث جاريا عن «حمدينو قمر الدخاخنى»، نجل صاحب المركب، وجار البحث عنه، فيما جرى نقل طاقم المركب إلى أحد مستشفيات محافظة دمياط في حالة صحية جيدة، مؤكداً ان مجموعة من أهالي المدينة توجهوا إلى دمياط لمعرفة التفاصيل ومناشدة الجهات المختصة البحث عن حمدينو.

وأضاف «علي» أنه جرى سحب المركب الذي تعرض للحادث إلى ميناء دمياط، تمهيدا لفحص التراخيص والتصاريح، فضلاً عن استجواب الأشخاص الذين جرى إنقاذهم لمعرفة سبب وقوع الحادث، تزامنا مع توجيه تعليمات للمركب الأجنبي بالتوقف لحين معرفة تفاصيل الحادث، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وناشدا الجهات المعنية البحث عن الصياد المفقود.

فيما لم تصدر محافظتا كفر الشيخ ودمياط أي بيان رسمي حتى الان، عن تفاصيل حادث الغرق أو وضع الصيادين.