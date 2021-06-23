غداً.. قافلة طبية لمبادرة «حياة كريمة» وجامعة كفر الشيخ بمطوبس

تنظم جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة، في قرية «الملاوح»، التابعة لمركز مطوبس، غداً الخميس، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها في 18 قرية رئيسية و187 تابعاً بنفس المركز.

وقال إسلام جبر، منسق مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»: "إن الجامعة تتعاون بشكل كبير، انطلاقاً من دورها المجتمعي والإيجابي، الذي تقوم من خلاله الجامعة بتوفير خدمة صحية وتوعوية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها"، مشيراً إلى توثيق العلاقات والروابط مع كل الأجهزة التنفيذية والشعبية لمحافظة كفر الشيخ، من خلال تنفيذ قوافل متكاملة شاملة، طبية وتوعوية، ضمن المبادرة الرئاسية.

وأوضح، أنه لقى تعاوناً كبيراً من جامعة كفر الشيخ، حيث تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي والبيئي، من خلال برامج يقوم بها أساتذة متخصصين في مجال الإرشاد وتوعية المواطنين للصحة العامة، من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والطب البيطري والزراعة والتربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والعلوم والآداب والتجارة، مشيراً إلى أنه تنظيم قافلة طبية شاملة غداً الخميس، في قرية قرية «الملاوح»، التابعة لمركز مطوبس، وهي إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وأشار «جبر» إلى أن القافلة الطبية تتضمن تقديم خدمات شاملة لأهالي القرية، بدايةً من توقيع الكشف الطبي والفحص المجاني، وصرف العلاج مجاناً للمواطنين بالوحدة الصحية بالقرية، كما سيتم تنظيم قافلة للإرشاد الزراعي، لخدمة المزارعين من أبناء القرية والقرى المحيطة، إضافة إلى قافلة بيطرية لخدمة مربي الماشية والطيور، فضلاً عن عقد ندوة للتوعية بعنوان «الشمول المالي»، يحاضر فيها الدكتور إيهاب أبو خزينة، أستاذ بكلية التجارة، وندوة للتوعية بعنوان «المشروعات الصغيرة والريادية»، يحاضر فيها الدكتور محمد أبو القمصان، أستاذ بكليه التجارة، إضاة إلى ندوة بعنوان «الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا المستجد»، تحاضر فيها الدكتورة ماجدة محمد علي، أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم.

وتابع "كما سيجري تنظيم ورشة عمل بعنوان «الاحتياجات التربوية والنفسية لتحقيق حياة كريمة للأسرة الريفية»، تتناول محورين، الأول التربية الإيجابية للطفل فى ظل جائحة كورونا، تقدمه الدكتوره إيمان محمد عبد الله، بقسم الطفولة بكلية التربية، والثاني محو الأمية وتمكين الكبار، يقدمه عمر فؤاد عبد ربه، المعيد بقسم أصول التربية بكليه التربية، بالإضافة إلى ندوه للتوعيه بعنوان «الثقافه الصحية والقوامية»، يحاضر فيها الدكتور علاء حسني القاضي، من كليه التربيه الرياضيه، وندوة عن الاسعافات الأولية وكيفيه الوقاية من الإصابات الرياضية، يحاضر فيها الدكتور أحمد ابراهيم شلبي، من كليه التربية الرياضية".