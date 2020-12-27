الكشف على 879 حالة في قافلة طبية بكفر الشيخ وتحويل 17 للمستشفيات  

شهدت قرية "الشباسية"، التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، قافلة طبية اليوم السبت، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبداللطيف بكر، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، ومحمد جميل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق، والفريق الطبي المرافق، ورئيس قرية "شابة"، عطية زيدان.

ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية لمدة يومين، وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً، والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف وصرف العلاج مجاناً لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وجرى إجراء الكشف الطبي على 879 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 17 منهم للمستشفيات المتخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة، شملت الباطنة والأطفال وجراحة جلدية وأسنان نساء ومسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية وصيدلية ومعملين.

وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً، لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف القرى في كافة مراكز المحافظة.

من جانب آخر، تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، أعمال الصيانة الجارية بمحطة المياه الرئيسية بكفر الشيخ، وشدد على سرعة إنهاء أعمال الصيانة، وسرعة عودة إمدادات مياه الشرب للمدينة، وذلك بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ.

واستمع رئيس المدينة إلى شرح من مدير مرفق المياه عن الأعمال التي تتم لأعمال الصيانة بمقر المحطة الرئيسية، وكذلك مآخذ المياه على ترعة "ميت يزيد"، ووجه رئيس المركز والمدينة بعدم توقف أعمال الصيانة، وعودة توصيل المياه لأهالي كفر الشيخ.