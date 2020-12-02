صور.. قافلة طبية مجانية تضم 7 تخصصات لقرية الثمانين بكفر الشيخ

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قافلة طبية مجانية، من كليتي الطب البشري والتمريض، إلى قرية الثمانين في مركز الحامول، تضم 7 تخصصات طبية.

وأشرف على القافلة ميدانيًا، الدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

وجرى الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات الباطنة والأطفال، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في 7 تخصصات، هي الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأضاف بأن تنظيم القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها، إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا للمواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والمهام الإنسانية يأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد، من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحي، وحظى فيه قطاع الصحة بالاهتمام والدعم من جانب القيادة السياسية، ما أحدث طفرة كيرة في الملف الصحي.

وقال إن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 2072 حالة من أهالي قرية الثمانين وقرى شباب الخريجين المجاورة.

وأضاف دسوقي، أن استمرار القوافل الطبية بقرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا، لخدمة المجتمع المحلي المحيط بها، وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.