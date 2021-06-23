6 أشياء لا تفعلها.. تؤثر على عمر بطارية الهاتف المحمول

نفاذ شحن بطارية الهاتف أمر يزعج الكثيرين، خاصة إن كانت تنفذ سريعا على مدار اليوم بعد شحنها ولا تدوم طويلا، لذا يبحثون عن سبب ذلك وهناك بالفعل بعض الأفعال التي تؤدي إلى نفاذ عمر البطارية يرتكبها الأشخاص أو يفعلونها دون دراية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الأفعال التي تؤثر على عمر بطارية هاتفك، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنك».

عوامل تتسبب في سرعة نفاذ بطارية هاتفك

زيادة عدد التطبيقات:

هناك العديد من التطبيقات التي تعمل في خلفية واجهات التشغيل بالهواتف، وتتسبب في استنزاف البطارية دون أن ينتبه المستخدم لهذا الأمر، لذا على الشخص الحرص على ضبط إعدادات تلك التطبيقات بالشكل الصحيح يساهم في الحفاظ على شحن بطارية الهاتف وإطالة عمرها، كما يساعد على تسريع عمل الهاتف أيضًا.

إعدادات شبكات الواي فاي

يترك الكثيرون شبكة الواي فاي مفتوحة على مدار اليوم، وهو تصرف يؤدي لإضعاف البطارية ونفاذ شحنها سريعا، لذا ينبغي إيقافها حالة عدم استخدامها، خاصة عند عدم الاتصال بها، فعند تفعيلها يقوم الجهاز بالبحث بشكل مستمر عن إشارات الشبكات ليتصل بها ما يستنزف شحن البطارية بسرعة.

- التطبيقات التي تعمل في خلفية الشاشة، عليك إيقافها في حالة عدم استخدامها، لأنها تؤثر على أداء الهاتف ويساهم في سرعة نفاذ شحن البطارية.

- إعدادات تحديد الموقع الجغرافي والبلوتوث وميزة الدفع الإلكتروني عبر NFC، تعمل على استنفاذ شحن البطارية، لذلك ينصح بوقف تفعيل هذه الميزات في الهاتف بشكل دائم، ونفعلها وقت الرغبة في استخدامها فقط.

وإضافة إلى ما سبق، ينصح الخبراء بعدم شحن بطارية الهاتف الذكي بشكل كامل، نظرًا لأن هذا الأمر يقلل عمرها الافتراضي، وينبغي إيقاف عملية الشحن عند بلوغ 80% من سعة البطارية.