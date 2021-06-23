ضبط 15 هاتفا تستخدم للغش خلال رابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية

أدى 733 ألف 332 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 100 مادة (93 مادة فترة أولى و7 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة، في رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والأستاذ هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عددا من اللجان، وهي (لجنة السلام التجارية بنات – لجنة السادات الصناعية بنين– لجنة القاهرة الفنية المتقدمة النسجية)، حيث جرت الإشادة برئيس لجنة مدرسة القاهرة الفنية المتقدمة النسجية المهندس مصطفى رجب توفيق، وذلك لاتباعه كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية وتنفيذها بدقة وحزم، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات، والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول حيث جرى ضبط (عدد 15 من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب) وتحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واستدعاء الشؤون القانونية لإعمال شؤونها حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية، يجري أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.