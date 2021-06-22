وزير الاتصالات يُطمئن طلاب الثانوية: الامتحانات ملهاش علاقة بالإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى اختبار الشبكة التحتية المعلوماتية خلال الفترة الماضية، والتي سيؤدي عليها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورفعت كفاءة بعض الأجهزة وعناصر الشبكة، مؤكدًا أن الشبكة ليس لها علاقة بالإنترنت ولا بكثافة المرور على الإنترنت، بل هي شبكة مغلقة لها علاقة بالألياف الضوئية.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «دي إم سي»، عبر «زوم»، أن تلك الألياف الضوئية ستقوم بتوصيل المدارس ببنك الأسئلة الموجود عبر الإنترنت، وليس لها علاقة بالإنترنت نهائيًا، مؤكدًا أنه يوجد على الشبكة حاليا 2500 مدرسة، وعن عدد المدارس التي ستجرى فيها الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، أكد أن وزير التعليم هو الأقدر بالإجابة على هذا السؤال.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الانتهاء من إعداد كل التطبيقات التخصصية المتعلقة بنشاط وزارة أو هيئة بعينها، حيث تُعد لتكون جاهزة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كما يجرى تدريب الموظفين المعنيين بالتحول الرقمي والميكنة، ويجرى تدريبهم تباعًا لتجهيزهم قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، «العام الماضي أسسنا وحدات للتحول الرقمي على نفس النمط والهيكل في كافة الوزارات».

وأردف وزير الاتصالات، أنه هذا العام تأسست أكاديمية لإنشاء مسار تدريبي لكل وظيفة سيتم عملها في العاصمة الإدارية، ويجرى تدريب العاملين في الوظائف بالوزارات كافة على وحدات التحول الرقمي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.