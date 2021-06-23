قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضرائب بعد قرار الحكومة.. «أدوية وفواتير»

ترسل الحكومة، خلال ساعات التعديلات الجديدة إلى مجلس النواب على قانون ضريبة القيمة المضافة، بعدما كانت قد أرسلت قبل عدة شهور عددًا من التعديلات على القانون.

ووافق مجلس الوزراء اليوم، على تعديل جديد بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتمّ تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويستهدف التعديل جذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.

تعديلات قانون الضريبة المضافة

وتضمنت التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، منذ فبراير الماضي حزمة الإعفاءات منها إعفاء وسائل النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، مع إعفاء الأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرارًا من وزير الصحة، وخدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإضافات الأعلاف بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

إعفاء المنتجات الزراعية والنقود وورق الكتابة

وتضمنت التعديلات السابقة أيضا إعفاء عدد من المنتجات والسلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة منها إعفاء المنتجات الزراعية وورق الكتابة والنقود، ومنتجات المطاحن، ما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمّر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات المختلفة والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً، فيما عدا العصائر ومركزاتها والأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك، ومحضرات، وتشمل كذلك إضافات ومركّزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

كما تضمنت التعديلات إعفاء عجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، والأدوية واللقاحات وأكياس الدم ووسائل تنظيم الأسرة، من ضريبة القيمة المضافة.