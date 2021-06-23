قطع المياه عن سوق السلاح وضعفها بالدرب الأحمر غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق سوق السلاح، وضعفها عن منطقة الدرب الأحمر، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء غدا الخميس، حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي الجمعة، وذلك نظرا لتغيير منظومة تغذية المياه لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة، من محطة مياه روض الفرج إلى محطة مياه الفسطاط، لمنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب.

وطالبت الشركة في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.