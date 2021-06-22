غدا.. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن 3 مراكز بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بأعمال صيانة على العداية قطر 800 مم صلب، الخاصة بالمحطة القديمة بقرية ميت فارس، غداً الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021، لمدة 4 ساعات، من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً، الأمر الذي يستدعي قطع مياه الشرب عن عدة مناطق، منها مركز ومدينة بني عبيد، وجزء من مركز المنصورة، وقرية ميت طريف، التابعة لمركز دكرنس.

الشركة تطالب المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية بالمواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.