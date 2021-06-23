وتحقق الحلم.. تشغيل مطار بورسعيد للرحلات 17 يوليو

ظل تشغيل مطار بورسعيد حلماً يراود الكثيرين من أبناء المحافظة، لتسهيل السفر إلى المحافظات الأخرى، خاصةً المدن التي تتطلب ساعات كثيرة من أجل الوصول إليها، مثل أسوان وشرم الشيخ وسيوة.

ومع إعلان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن بدء العد التنازلي لتشغيل مطار بورسعيد اعتباراً من يوم 17 يوليو المقبل، بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية، وشركة طيران للخدمات البترولية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحة الداخلية من مطار بورسعيد، بدأ أبناء بورسعيد يترقبون لحظة تحقيق ذلك الحلم.

المحافظ يستقبل مدير مطار بورسعيد لمناقشة إجراءات تشغيله

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء هشام الدسوقي، مدير مطار بورسعيد، والدكتور جورج بولس، رئيس مجلس إدارة الشركة السياحية، وكيرلس فريج، مدير السياحة وتشغيل الطيران من مطار بورسعيد، وممثلي شركة طيران الخدمات البترولية، لمناقشة إجراءات بدء تشغيل مطار بورسعيد، بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، وممثلى الشركات السياحية.

تنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد والمدن بأسعار مناسبة

وأكد محافظ بورسعيد أنه مع تشغيل مطار الرحلات، سيتم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد وعدد من المدن الأخرى، مثل مرسى علم وشرم الشيخ وطابا، وبأسعار مناسبة للمواطنين، تماشياً مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية، لتصبح في مصاف المدن السياحية، كما سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع عدد كبير من شركات السياحة بمختلف محافظات مصر، للتعاون مع مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل المطار تُعد خطوة هامة تحقق مطالب وتطلعات أبناء بورسعيد، معرباً عن توقعه أن يشهد مطار بورسعيد إقبالاً كبيراً، نظراً للتعاون مع الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد.

ومن جانبه، وجه مدير مطار بورسعيد الشكر إلى محافظ بورسعيد على التعاون المثمر، لافتاً إلى أنه سيتم التعاون بين مطار بورسعيد وعدد من الشركات السياحية بمحافظات مصر، لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وعودة الرواج السياحي الداخلي لبورسعيد عبر المطار.