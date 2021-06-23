«محلية النواب» تكشف موعد تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة قبل تسكين الشركات التي ستنقل القمامة، من خلال مزايدات يجرى طرحها، وربطها مع جهاز المشروعات الصغيرة.

وأشار«السجيني» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، إلى أن ملف القمامة موضوع على جدول أعمال الرئاسة، موضحًا أن الرئيس شخصيًا يقوم بمتابعته، منوهًا بأن المسألة تستغرق وقت.

تراكم القمامة

وأضاف «السجينى،» ردًا على طلب إحاطة للنائبين مجدى ملك، ورياض عبد الستار حول تراكم القمامة بمحافظة المنيا "تعريفة جمع القمامة من المواطنين ستتراوح بين 2 إلى 40 جنيه، وهذا يعني أن أغنى واحد فى مصر هيدفع 40 جنيه"، مشيرًا إلى أن حوكمة المنظومة بالكامل، سيتم من خلال فتح سوق حر يحدث فيه منافسة بين الشركات التي ستدخل هذا المجال لتحقيق الاستمرارية.

هيئة النظافة

وتابع "مصر بها 3 قطاعات فقط تقوم بجمع القمامة وهي هيئة النظافة بالقاهرة، هيئة نظافة الجيزة، شركة النهضة التابعة للمقاولين العرب، وفي المحافظات يتم الأمر بشكل ارتجالي على مستوى الوحدات المحلية".

وأوضح «السجيني» أن وزارة البيئة هي العقل الفني الداعم و المنظم للأمر، وليست هي المنفذ الذي سيكون وزارة التنمية الملحية من خلال المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة جرى بها التعاقد مع شركات في منطقتين فقط حتى الآن.

يذكر أن النائب مجدى ملك، طالب بتحديد آليات جمع القمامة وإعلانها للناس حتى لا يقال إن الحكومة بـ«تلم فلوس» دون آليات أو منظومة واضحة.

بينما قال النائب رياض عبد الستار: "القمامة عبارة عن تلال في مركز ملوي بالمنيا، وجودها يعنى مفيش تدوير، وأنا مش حاسس بوجود وزارة اسمها البيئة"، موضحًا أن طريقة التخلص الوحيدة التي يقوم بها موظفي الوحدات الملحية هي إشعال النار ليلًا فى القمامة.