قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021.. 130 جنيها لكل ألف

يترقب ما يقرب من 10 ملايين مواطن تطبيق قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021 والتي تصل نسبتها لنحو 13% يستفيد منها 4 فئات، وذلك أول يوليو المقبل أي بعد أسبوع من الآن، ويستعرض التقرير الآتي أبرز المعلومات عن هذه الزيادة المرتقبة والفئات المستفادة وقيمتها بالجنيه المصري.

قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021

وبخصوص قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021 فإنه طبقًا لما نص عليه القرار بتطبيق زيادة بنسبة 13% فإن ذلك يعني أن لكل ألف جنيه سيتم زيادة 130 جنيها، وهكذا من يبلغ معاشه ألفي جنيه سيحصل على زيادة 260 جنيها، علمًا بأن الحد الأقصى للزيادة يبلغ 1053 جنيهًا لأن أعلى قيمة معاش تصرف هي 8100 جنيه، وبالتالي فإن من يحصل على المعاش الأخير يصرفه بدءًا من أول يوليو بالزيادة بقيمة 9040، وبخصوص من يحصل على معاش ويتضمن كسورًا فإنه يتم ضرب نسبة 13% في قيمة المعاش أيًا كانت سواء كانت القيمة صحيحة «ألف أو ألفين أو 3 آلاف جنيه ...إلخ» أو بها كسور «مثل 1540 جنيها أو 2350 جنيها وهكذا» وتعد حصيلة عملية الضرب هي الزيادة الجديدة التي تضاف لقيمة المعاش.

نص قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021

وتضمن قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021 الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من القرار أن تزاد بنسبة 13% من 1 يوليو 2021 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادرة القانون رقم 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020.

واستمرار للحديث عن قرار زيادة المعاشات الجديدة 2021 فقد نصت المادة الأولى أيضًا على أن تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ- يقصد بالمعاش الذي تحتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2021.

ب- ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 13% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المشار إليها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو 2021.

ج- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات المشار إليه جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

د- تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30 يونيو 2021، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ه- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2021.