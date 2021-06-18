بشرى سارة للمواطنين.. زيادة المعاشات والعلاوات الخاصة بعد 13 يوما

أعلن مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات والعلاوات الخاصة، بداية من أول يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، مضيفا أنه جرى حل مشكلة العلاوات الخمسة، حيث أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمس، وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها.

المعاشات والعلاوات الخاصة.. القضاء الإداري يحسم الموقف

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه جرى الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس، حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه، جرى الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه، قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة، موضحا أن العلاوات الخمس جرى صرفها لمستحقيها، وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن، لا تعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020، الذي يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي، وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لـ 2.5 مليون مستفيد.

وقد قضت المحكمة الادارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا، ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.

وقالت المحكمة، إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير تأسيساً على أن الحكم مفسراً لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80%؜ من مجموع قيمة العلاوات الخمس.