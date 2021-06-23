تغير ملامح وفاء الكيلاني يثير الجدل.. والجمهور: «والله ما عرفناكي»

أثارت الإعلامية وفاء الكيلاني، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها بشكل لافت للنظر نتيجة تغيير ملامحها، ما أصاب قطاعًا كبيرًا من الجمهور، بدهشة شديدة من صورها التي نشرتها على «انستجرام».

تغير ملامح وفاء الكيلاني

ونشرت وفاء الكيلاني، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورتين لها من داخل سيارتها، مُعلقة عليها بقولها: "الحمد لله، مصر، بيروت".

ولاقت صور وفاء الكيلاني، تفاعلًا كبيرًا، إثر تغيير ملامحها لحدّ كبير، إذ قال أحد مستخدمي الموقع: "والله معرفتك، أنتي مريضة أو شكلك تعبان، المهم إذا تعبانة ربنا يشفيكِ".

وأضافت إحدى المتابعات: "ماعرفتك أبدًا وفاء، كإنك كبرتي فجأة"، فيما أرجعت أخرى تغير ملامح وفاء الكيلاني بسبب خضوعها لعمليات التجميل، موضحة "هي دي وفاء الكيلاني يخرب بيت عمليات التجميل".

وفاء الكيلاني في «السيرة»

وكانت آخر التجارب التليفزيونية لوفاء الكيلاني، هو تقديم برنامج السيرة، عبر قناة dmc، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل أكثر من مرة، وهو برنامج فني حواري تفاعلي.

واستضافت وفاء الكيلاني، في السيرة، عددا كبير من النجوم، منهم هند صبري، وأحمد السقا، وحسين فهمي، وهاني شاكر، والفنان الراحل سمير غانم، وراغب علامة، وسميرة سعيد، وخالد الصاوي وآسر ياسين، وآخرين.

سيرة وفاء الكيلاني

يذكر أنّ وفاء الكيلاني، هي إعلامية مصرية، من مواليد 10 سبتمبر 1972، درست العلوم السياسية في ليبيا، وأكملت دراستها العليا في مجال علم النفس، تزوجت في 25 أغسطس 2008 من طوني ميخائيل أثناء عملهما في إيطاليا وتم الزواج في قبرص، وتلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظراً لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان، ثم انفصلت عنه، لتتزوج بعدها الفنان تيم حسن.