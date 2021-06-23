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معاينة حريق مجلس الدولة: النيران أتت على كميات كبيرة من الأوراق

كتب:

جيهان عبد العزيز
07:05 م | الأربعاء 23 يونيو 2021
حريق مجلس الدولة

حريق مجلس الدولة

انتقل فريق من النيابة العامة، قبل قليل، لمعاينة حريق مجلس الدولة، الذي امتد لـ 3 طوابق، وجاء انتقال النيابة إلى هناك بعد السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق أتى على كميات كبيرة من الأوراق «المحفوظات»، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير واف حول أسباب الحريق للوقوف على ملابساته، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى مجلس الدولة، ودفعت بـ 4 عربات إطفاء وتمكنت من السيطرة عليه، كما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش وخدمات مرورية بمحيط المجلس لتسيير الحركة المرورية. 

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