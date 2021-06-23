السيطرة على حريق بسيارة نقل وتسيير الحركة بطريق «رأس غارب - الغردقة»

تمكنت أجهزة مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، من السيطرة على حريق اشتعال سيارة نقل بمنطقة رأس شقير بالكيلو 120 ‪طريق «الغردقة- رأس غارب»، وامتدت النيران إلى جميع أجزاء السيارة وذلك دون وقوع إصابات.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق بسيارة نقل بضائع محملة بأجهزة منزلية، وانتقل إلى مكان الحادث قوة من مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس المباحث، وتبين اشتعال النيران في السيارة بالكامل.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لانتداب لجنة فنية للوقوف على أسباب الحريق.

وفي سياق آخر انتهت أجهزة الوحدة المحلية بمدينة مرسى علم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للمرور، من معالجة الهبوط الأرضي بالكيلو 30 شمال مرسى علم، نتج عنه فتحة فى الطريق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة البحر الأحمر إشارة عن وجود هبوط أرضي بطريق مرسى علم، و على الفور تم إبلاغ الإدارة العامة لمرور البحر الأحمر، التي قامت بدورها بعمل كردون حول موقع الهبوط، مع وضع خدمات مرورية لإرشاد قائدي السيارات.