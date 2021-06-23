تعرف على طرق علاج حساسية الأنف طبياً ومنزلياً

يعانى الكثير من الأشخاص من حساسية الأنف، خاصةً في فصلي الربيع والصيف، وهو ما يؤثر على نمط الحياة اليومي لهؤلاء الأشخاص، ويمكن تقليل نوبات الإصابة بها عن طريق الابتعاد عن المثيرات المسببة لها، مثل الأطعمة، واتباع العادات الصحية السليمة يومياً.

استشاري حساسية: 30% من متعافي كورونا يصابون بمتلازمة ما بعد الشفاء

أعراض حساسية الأنف

إن كنت تعاني من حساسية الأنف، فإنك تعاني من العطس واحتقان الأنف الذي يؤثر على يومك، بالإضافة إلى عدم قدرتك على الشم بالصورة الطبيعية، حيث يعانى المصابون بحساسية الأنف من احتقان أو سيلان الأنف، والضغط على الجيوب الأنفية، والعطس، وحكة في العينين.

علاج حساسية الأنف:

- تجنب المواد المحفزة أو المهيجة لحساسية الأنف.

- تجنب الخروج في أوقات هبات الرياح كأوقات الظهيرة ومنتصف النهار.

- عدم استخدام التكييفات واستبدالها بالمراوح.

- غلق نوافذ المنزل والأبواب خلال موسم الربيع لتجنب الغبار قدر الإمكان.

- إذا كنت من هواة تربية الطيور والحيوانات كالقطط والكلاب، عليك الاهتمام بنظافتهم، ويفضل ارتداء كمامة أثناء تنظيف المكان الخاص بهم.

- تخلص من السجاد والموكيت الموجود في غرفتك، لأنه من أكثر مسببات الإثارة لحساسية الأنف والصدر.

- احرص على غسل الملابس والمفروشات المنزلية في درجة حرارة مرتفعة، واحفظ البطاطين والوسادات داخل أكياس بلاستيكية، حال عدم استخدامك لها.

العلاج المنزلي:

- احرص على تناول مكملات زيت السمك، فمن يعانون من الربو هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالحساسية بين الحين والآخر، لذا عليك بالحرص على تناول زيت السمك الموجود في المكملات الغذائية، والأسماك الغنية باليود، مثل البوري والسردين والسهيلي والطوبار والهليلي.

- غسل الأنف باستمرار واستخدام المحلول الملحي لإخراج الإفرازات المخاطية، للتخلص من حبوب اللقاح في الأنف.

- ارتداء نظارات الشمس لحماية العيون من حبوب اللقاح العالقة في الجو.

- البعد عن المطبخ حال قيام ربة المنزل بقلي الأسماك، والبعد عن الروائح النفاذة كالبرفانات، وعدم استخدام الشيح في المنزل، خاصةً أنه عادةً لدى العديد من ربات البيوت اللاتي يقمن باستخدامه بهدف القضاء على الفيروسات، مما يضر الجهاز التنفسي، وخاصة لدى مرضى الربو.

العلاج بالأدوية:

أما إن كنت تتناول عقاقير طبية، فاحرص كل الحرص على تناولها بانتظام، سواء كانت بخاخات أو أقراص، وذلك وفقاً لما يقرره الطبيب، حسب حالتك الصحية.

الأطعمة المثيرة للحساسية

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات والفاكهة التي يُعد تناولها سبباً مباشراً لإثارة الجهاز التنفسي، لدى المصابين بالحساسية، منها:

- الشوكولاتة

- البيض

- القمح

- حليب الأبقار

- الباذنجان

- المشروبات الغازية

- البصل والثوم

- السمك

- المكسرات

- الفراولة

- الموز

- المانجو

- الأفوكادو

- الكانتلوب أحياناً

اقرأ أيضا :-

دراسة: زيت السمك يقي من النوبات القلبية والسرطان

أستاذ حساسية يحذر: موجة كورونا الحالية «بالحجم العائلي»

إزاي تحمي نفسك من حساسية الملابس الصيفي قبل ارتدائها؟.. طبيب يوضح