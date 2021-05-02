استشاري حساسية: 30% من متعافي كورونا يصابون بمتلازمة ما بعد الشفاء

قال الدكتور أحمد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن نحو 30% من الأشخاص المتعافين من فيروس كورورنا المستجد «كوفيد 19» يصابون بما يعرف بمتلازمة ما بعد التعافي، وهي تحدث نتيجة العاصفة المناعية التي تحدث عقب الإصابة بكورونا، لأنه تحدث مشاكل مناعية، أثناء مهاجمة الجهاز المناعي للفيروس، حيث يحدث بعض النسيان لدى الأفراد مع تواجد ألم عضوي وألم رئوي وتعرق شديد حتى مع الراحة، وكذلك الحساسية الجلدية وفقدان السمع.

وناشد المواطنين بضرورة التطعيم حتى لا يظلون يعانون من هذه التوابع لفترة طويلة في ظل فقد بعض الأشخاص لحاستي لشم والتذوق حتى لآن، على الرغم من إصابتهم أثناء الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشددا على أن هذه الموجة شديدة وقوية والفيروس شديد التحور فيها.

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التعافي من الأمور الجانبية ويكون تدريجيا مع ضرورة المتابعة مع الطبيب باستمرار، مؤكدا أن الوقت والمدة الخاص بالشفاء تختلف من شخص إلى آخر بحسب مناعته، مؤكد أنه يجب متابعة الأشخاص وحالة السيولة الخاصة بهم في الدم، للتأكد من عدم حدوث مضاعفات خطيرة عقب الشفاء من الإصابة بكورونا، في ظل احتياج البعض إلى بخاخات قوية لتسهيل التنفس.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن المتلازمة تصيب بأمراض نفسية وذهنية ونهجان قوي وأزمات في العين وتكوين جلطات في بعض الأشياء، مطالبا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تلقي اللقاح لأن الإصابات لا يمكن التعامل معها والإصابات قوية جدا وحالات الوفيات كثيرة، مشددا على أن الآثار الجانبية للقاحات قليلة ومعهودة ولا داعي للخوف من تكوين جلطات عند الاشخاص الذين تلقوا اللقاح.