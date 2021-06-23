أسعار الحديد اليوم مستقرة.. وحديد عز الأعلى سعرا

شهدت أسعار الحديد، اليوم الأربعاء 23 يونيو، استقرارًا فى الأسواق، ويأتي حديد عز في مقدمة الأسعار بعد الاستقرار الذي شهدته أسعار الحديد منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت عدد من الشركات أسعار الحديد في أسواق المحافظات اليوم ومنها حديد عز والمصريين والعتال، وأكدت شركات الحديد تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري، لتستقر بدون زيادة خلال الـ23 يوم الماضيين من الشهر الجارى، بينما تشهد أسعار الأسمنت اليوم حالة من التذبذب الواضح وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر.

وتستعرض الوطن في السطور التالية أسعار الحديد اليوم، حيث يأتي حديد عز في بداية الأسعار نظرا لارتفاعه:

أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.

ويباع حديد التسليح فى الأسواق بأكثر من سعر بعد مخاوف من مزيد من تراجع الأسعار عالميا.

وفي سياق آخر سجلت أسعار الأسمنت اليوم 23 يونيو، تذبذبا سعريا فى عدد من الشركات المنتجة وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيًا.