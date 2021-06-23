المفوضية الأوروبية تدعم فرنسا بـ40 مليار يورو للتعافي من كورونا

ذكرت قناة فرانس 24، أن رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين» أعطت الضوء الأخضر لحصول فرنسا على حصتها من التمويل الخاص بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، والبالغة 40 مليار يورو، والتي تعد جزءا مهما من خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة الفرنسية، والبالغة 100 مليار يورو.

وأشارت فرانس 24، اليوم، الأربعاء، إلى أن فرنسا انضمت إلى الدول الأوروبية التي تمت الموافقة على طلبها في الحصول على التمويل، موضحة أن 24 دولة من أصل 27 داخل التكتل الأوروبي قدموا طلبات للتمويل، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت القناة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن: التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية هو رمز الوحدة الأوروبية، وأولوية فرنسا هي الاستمرار في التعافي من الجائحة، مثمنا مجهودات المفوضية فيما يتعلق بعملية التطعيم في أوروبا.

ولفتت القناة، إلى أن فرنسا ستوجه أكثر من 50% من التمويل إلى الاستثمارات الخضراء، ونحو 25% إلى التحول الرقمي والاستثمارات الرقمية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت إلى البرلمان الأوروبي خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، والتي من المفترض أن تساعد جنبًا إلى جنب مع اقتراح منقح لميزانية الاتحاد الأوروبي «2021 - 2027»، في التخفيف من آثار جائحة الفيروس التاجي وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام.