اليوم.. فرنسا بدون حظر ليلي لأول مرة في 2021: «قلعنا الكمامة بالقانون»

ترفع فرنسا حظر التجوال الليلي بداية من اليوم الأحد، الساعة 11 مساء بتوقيت باريس، بعد فترة من حظر التجوال فرضته البلاد منذ أكتوبر الماضي، بسبب تفشي عدوى كورونا بها، مع إلغاء القيود الاحترازية لأول مرة هذا العام، بحسب ما أذاعته قناة «فرانس 24».

وعن الأوضاع التي تعيشها فرنسا بعد قرار إلغاء الحظر الليلي، قال أسامة سماحة، مصري مقيم في باريس، ومدير إحدى شركات التسويق العقاري، إن الحياة عادت إلى طبيعتها بنسبة 90% خلال الأسبوع الماضي، بالنسبة للأوضاع في الشوارع، خاصة وأن باريس معروفة بالسهر إلى الصباح، وذلك بعد فترة من توقف أماكن السهر، والمحال والمطاعم، حيث إنها كانت تغلق منذ الساعة 11:30 مساء إلى نهاية القرار أمس.

مصري في باريس: غدا الاثنين اليوم الفعلي لإعادة الفتح

وأضاف «سماحة» في حديثه مع «الوطن»، أن اليوم الأحد، بداية قرار رفع الحظر، وفي الوقت ذاته هو يوم إجازة رسمية في فرنسا، ولذلك تكون أماكن السهر مغلقة، ما يجعل غدا الاثنين، هو اليوم الفعلي لفتح الأماكن العامة بدون خوف أو حظر، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، سواء المسارح أو الحانات أو المطاعم أو الكافيهات، وغيرها.

سماحة: قرار رفع الحظر جاء بعد تطعيم 35% من السكان

لم يعد هناك ارتداء للكمامات الطبية وفقًا للقانون منذ يومين، سواء في الشوارع أو الأماكن العامة المفتوحة، ولكن ما زال ضروريًا في الأماكن المغلقة فقط، بحسب ما ذكره «سماحة»، مضيفًا أن ذلك القرار أسعد الشعب الفرنسي كثيرًا، وذلك بعد تطعيم نحو 35% من الفرنسيين بلقاحات كورونا المطورة ضد عدوى الفيروس المستجد.

وأوضح، أن نحو 32 مليون مواطن في فرنسا بالكامل تلقوا لقاحات كورونا، وبالنسبة إلى باريس ومحيطها نحو 45% من سكانها، بعد أن كانت تعاني من تفشي الفيروس، لذلك أعادت الفتح مجددًا، لافتا إلى أن تنتظر باريس خلال الشهور المقبلة زوار من دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن يتم السماح لعودة السائحين من خارج دول الاتحاد.