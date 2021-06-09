عاجل.. المعلمين تعلن موعد صرف معاشات أبريل المتأخرة

أصدرت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، توضيحا لأسباب تأخر دفعة معاشات نقابة المعلمين، نتيجة تراجع موارد النقابة بشكل كبير، وخروج 259 ألف معلم للمعاش آخر 7 سنوات، ووصلت دفعت المعاشات التي تصرف كل 3 أشهر إلى 135 مليون جنيه بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، مؤكدة صرف الدفعة المتأخرة لمعاشات شهر أبريل خلال شهر يوليو المقبل.

وأوضحت النقابة في بيانها أنّ هناك فرق كبير بين معاشات نقابة المهن التعليمية التي تصرف كل 3 أشهر، وتختلف مواردها كليا عن موارد صندوق الزمالة الذي يمنح للمعلم مبلغا ماليا فور وصوله سن التقاعد، ولا يحق للنقابة صرف مستحقات المعاش من حسابات صندوق الزمالة.

موارد معاشات المعلمين

وأوضحت النقابة أنّ حصيلة ما سددته وزارة التربية والتعليم لنقابة المعلمين من مستحقات خلال عام واحد، طبقا للبنود القانونية، والتي تعد المورد الرئيسي للمعاشات على سبيل المثال خلال عام 2020، مبلغ 112 مليونا و425 ألف جنيه، يضاف لها 43 مليونا و200 ألف جنيه قيمة الاشتراك الإجمالي للمعلمين في العام الواحد، ما يعني أنّ إيرادات النقابة لصالح المعاشات تبلغ 155 مليونا و625 ألف جنيه فقط كل عام، في حين أنّ النقابة ملزمة بدفع 540 مليون جنيه سنويا لصالح مستحقي المعاشات من المعلمين والورثة تسدد على 4 دفعات، قيمة الدفعة الواحدة 135 مليون جنيه كل 3 أشهر، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، وذلك نتيجة خروج عدد كبير للمعاش.

صرف المعاشات

وأشارت النقابة إلى أنّه رغم تراجع الموارد، فالنقابة منتظمة في صرف المعاشات منذ عام 2014 حتى الآن عدا دفعة واحدة، هي دفعة أبريل 2014، والتأخير في بعض الدفعات يكون نتيجة عدم اكتمال المبلغ المستحق، وتسعى النقابة جاهدة لتدبيره، وصرفه على الفور، دون تفويت أي دفعة.

صندوق الزمالة

وزاد البيان أنّ مجلس نقابة المعلمين الحالي نجح في تعظيم استفادة المعلم من صندوق الزمالة المنفصل كليا عن موارد معاشات المعلمين، بزيادة مستحقات المعلم من صندوق الزمالة وعلى رأسها الميزة التأمينية للمعلم فور خروجه للمعاش من 13 ألف جنيه، إلى مبلغ 27 ألفا و500 جنيه حاليا، وهي الزيادة السادسة، خلال فترة تولي المجلس الحالي.

منح نقابة المعلمين

ويقدم الصندوق قرض حسن لكل عضو مقبل على الزواج أو متزوج أو زواج ابن وابنة المعلم والمعلمة حديثا، بقيمة 15 ألف جنيه دون فوائد، بعد أن كان 5 آلاف جنيه سابقا، كما تصرف النقابة منحة لا ترد بمبلغ 20 ألف جنيه يتحملها صندوق الزمالة لأعضائها من أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي جائحة كورونا، كان لنقابة المعلمين مواقف مشهودة مع أعضائها، فقرر صندوق الزمالة صرف إعانة لا ترد للمعلم الذي يصاب بكورونا بقيمة 5 آلاف جنيه، والمعلم الذي يتوفى جراء إصابته بكورونا يصرف لورثته مبلغ 10 آلاف جنيه بجانب الميزة التأمينية.

وأوضح البيان حجم الإنفاق الذي تحمله صندوق زمالة المعلمين التابع خلال عام واحد فقط وهو عام 2020، حيث شهد خروج 30 ألفا و868 معلما للمعاش خلال هذا العام، صرفت لهم النقابة الميزة التأمينية من صندوق الزمالة، بقيمة 760 مليونا و68 ألف جنيه ، وهو ما يوضح نسبة العجز في المعلمين بالمدارس، وهذا الرقم بمثابة معدل سنوي للخروج للمعاش، وتوقف هؤلاء عن دفع اشتراك النقابة وهو ما يمثل تراجعا في الموارد.

وقدّمت النقابة دعما ماليا عاجلا للمصابين بعجز كلي أو جزئي، وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، التي جرى صرفها من صندوق الزمالة خلال عام واحد 2020، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لكل تلك الحالات من خدمات يقدمها صندوق الزمالة لأعضائه مبلغ 967 مليونا و993 ألف جنيه خلال عام واحد فقط.

امتيازات المعلمين

وشددت نقابة المعلمين على أنّ مطلبها الأساسي، موافقة مجلس النواب على تعديل قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، بما يضمن زيادة موارد النقابة لصالح المعاشات، لاستمرار الوفاء بالتزاماتها المالية في دفع المعاشات وزيادة امتيازات المعلمين.