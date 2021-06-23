مصدر: حلا شيحة غاضبة بسبب ترتيب اسمها على تتر فيلم «مش أنا»

كشفت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، عن شعور الأخيرة بغضبِ شديد، خلال الساعات القليلة الماضية، فور طرح فيلم «مش أنا» بالسينمات.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن» أن حلا شيحة تشعر بغضبٍ شديد حاليًا، بسبب ترتيب اسمها على تتر الفيلم، الأمر الذي أفسد فرحتها بالعمل الذي يشهد عودتها إلى السينما بعد نحو 15 عامًا.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم «مش أنا» تدور حول شاب يدعى «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

حلا شيحة في كامل الأوصاف

يذكر أنّ آخر أفلام الفنانة حلا شيحة، قبل عودتها من الاعتزال، كان «كامل الأوصاف» والذي عُرض عام 2006، والذي تدور أحداثه حول إقامة ابن رجل أعمال بالخارج، وعندما يعود إلى مصر يلتقي بفتاتين في موقفين مختلفين، فيقع في غرام الأولى بينما تقع الثانية في غرامه دون أن تعلم أي منهما عن الأخرى شيئًا حتى يجتمع الثلاثة في إحدى المناسبات ويكتشف أن الفتاتين شقيقتان.

فيلم «كامل الأوصاف» بطولة عامر منيب، وحلا شيحة، وعلا غانم، وحسن حسني، ورجاء الجداوي، وخالد سرحان، وهو من تأليف أحمد البيه، وإخراج أحمد البدري.

حلا شيحة وخيانة عهد

وكانت حلا شيحة، قد شاركت في موسم رمضان 2020، في مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا، والذي شهد عودتها إلى الساحة الفنية بعد سنوات طويلة من الغياب.

المسلسل يدور حول (عهد) سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.