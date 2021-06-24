أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 24 يونيو الجاري حالة من الاستقرار في السوق المحلية، وذلك وفق التعاملات الصباحية التي تصدرها بورصة الدواجن، لتحديد مستقبل الأسعار التي شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض الفترة السابقة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر تراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا»، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف عبدالعزيز، أن سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا، وأنّ الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

ونوه رئيس الشعبة، بأن أسعار البط اليوم بلغت 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

وأشار عبدالعزيز إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة سجل نحو 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

توقعات بورصة الدواجن اليوم

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنّ المرحلة القادمة لبورصة الدواجن ليست واضحة، فبالبرغم من قلة الإقبال، إلا أنّ السعر لا يزال مرتفعًا بعض الشئ، وذلك بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وأنّ الفترة من عيد الفطر وحتى عيد الأضحى تعتبر «نقطة ميتة» والتي تشهد خلالها الدواجن أقل أسعار، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي، ما يعمل على قلة الإقبال على الدواجن البيضاء، إلا أنّ ارتفاع أسعار الأعلاف ساعدت على استقرار الأسعار.

مستقبل المربين

وعن مشكلات المربين، نوه عبدالعزيز السيد، أنّه لا توجد مشكلات تذكر بالنسبة لهم خلال الوقت الحالي، إلا أنّه هناك مشاكل قائمة دائمًا خلال فصل الصيف والشتاء، إذ تعاني المزارع المفتوحة خلال فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل البعض يتجه إلى المزارع المغلقة، والتي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، والتقليل من الأمراض الوبائية والسيطرة على المكان والتقليل من نسبة الفاقد في العلف والتي تصب جميعها في مصلحة المربين.