كيف نصلي صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟.. دار الإفتاء تجيب

يبحث الكثير من المسلمين في هذه الآونة، عن إجابة لسؤال مفاده كيف نصلي صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟ وأكدت دار الإفتاء في أكثر من فيديو عبر صفحتها الرسمية وقناة يوتيوب الخاصة بها، أن قيام الليلة سنة نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تصلى مثنى مثنى من بعد صلاة العشاء حتى الفجر.

كيف نصلي صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟

وبخصوص الإجابة عن سؤال كيف نصلي صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟ فعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى (6)، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى».

قيام الليل وصلاة التهجد

كما تلقت دار الإفتاء سؤالا مماثلا لموضوع كيف نصلي صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها، حيث يقول السؤال «ما هو وقت قيام الليل متى يبدأ ومتى ينتهى وإذا نمت بعد العشاء فقمت وصليت هل يكون هذا تهجدا أم قيام الليل»، وردت الدار بأن قيام الليل يببدأ من بعد صلاة العشاء وينتهى بأذان الفجر، وأن التهجد من ضمن القيام لكنه أخص من القيام أنه يتم بعد القيام من النوم وأفضل وقت لهذه المدة هو الثلث الأخير من الليل ويتم حساب اقسم الوقت ما بين الفجر إلى المغرب على ثلاثة ويتبين لنا في هذا الحالة الثلث الأول من الثاني من الثالث.

عدد ركعات قيام الليل

واستمرارا للحديث عن موضوع كيف نصلي صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟ بثت الدار فيديو آخر ردا على سؤال يقول: أصلي قيام الليل ركعتين بعد صلاة العشاء ثم صلاة الوتر هل هذا صحيح أم لا؟ وكم ركعة؟، وردت دار الإفتاء بأن هذا صحيح وأن أقل شيئ لصلاة قيام الليل ركعتين ولا حد لأعلاها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «عليكم بقيامِ الليلِ فإنَّهُ دأبُ الصالحين قبلَكم فإنَّ قيامَ الليلِ قُرْبةٌ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ , وتكفيرٌ للذنوبِ , ومطردةٌ للداءِ عن الجسدِ ومنهاةٌ عن الإثمِ»