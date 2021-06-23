رئيس دفاع النواب يكشف تفاصيل لقاء اللجنة بوزير الداخلية

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن اللجنة التقت أمس وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حيث جرى عرض الاستراتيجية الأمنية بمحاورها المختلفة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال بيان له، إلى أن وزير الداخلية عرض جهود الوزارة فيما يخص الأمن الداخلي، وما تقوم به في هذا الصدد من محاربة الإرهاب وحفظ أمن المواطن وجميع ما يخص الأمن على كافة المستويات.

وأضاف اللواء أحمد العوضي أن كلمته خلال اللقاء تضمنت شكرا لجهود وزارة الداخلية، مؤكدا أن الأمن الذي تحقق كان ثمنه باهظا، حيث قُدم أرواح ودماء شباب من خيرة أبناء هذا الوطن من الشرطة للحفاظ على الأمن الداخلي.

وأشاد «العوضي» خلال اللقاء بجهود الوزارة في تطوير المنشآت التابعة للداخلية وحماية الأمن الداخلي.