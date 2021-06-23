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محمود مسلم

نائب وزير السياحة تتفقد عددا من الفنادق بمحافظة القاهرة

كتب:

الوطن
10:13 م | الأربعاء 23 يونيو 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

رافقت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بمرافقة لجان التفتيش لتفقد عدد من الفنادق الموجودة بمحافظة القاهرة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والتزامها بإجراءات التعقيم بصفة دورية.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة.

وخلال جولتها بهذه الفنادق جرى تفقد الغرف والمطابخ والمطاعم وحمامات السباحة وصالات الرياضة الموجودة بها.

كما تابعت نائب الوزير سير عمليات تطعيم العاملين بهذه الفنادق بالأمصال المضادة لفيروس كورونا وذلك استعداداً لاستقبال السائحين وخاصة السياحة العربية التي من المتوقع أن تشهد ازدياداً في فصل الصيف وموسم الإجازات.

وأشادت نائب الوزير بالتزام الفنادق التي قامت بزيارتها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما أكدت على ضرورة الاستمرار في ذلك، مما يضمن سلامة العاملين بهذه الفنادق والنزلاء.

كما أكدت على أن الوزارة حريصة على متابعة تطبيق هذه الإجراءات لتكون بمثابة رسالة طمأنة للسائح لتشجيعه لزيارة المقصد المصرى.

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