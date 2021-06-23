زيادة الحد الأدني للمرتبات لن تحذف مستحقى بطاقة التموين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الفئات الخاصة بالمواطنين ممن يتقاضون الحد الأدني من الراتب مع بداية شهر يوليو المقبل 2400 جنيه، لن تحدث لهم إزالة من نظام البطاقات التموينية المعمول به مسبقا، وهو النظام الذي يسري أيضا على أصحاب المعاشات ممن سيتقاضون 1500 جنيه كحد أدني مع بداية الشهر المقبل.

وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومن الممكن إضافة 4 أفراد بحد أقصى على بطاقات التموين، وعلى من يريد ذلك عليه استخدام بوابة «دعم مصر» أو أي من مكاتب التموين المنتشرة حول الجمهورية.

وأوضح «مدكور» أنه وبالنسبة لإضافة المواليد فلا يوجد إضافة مواليد نظرا لاستغلال جزء كبير من الموازنة المالية للدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، «قد يكون إذا ربنا أراد وعفانا أن يكون مطروحا في موازنة 2022 / 2023، ولكن الرئيس السيسي أمر إن الناس اللي أولى بالرعاية ملهمش دعوة بالكورونا، وتتم إضافتهم».

وأكد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه وبمجرد إتمام عملية الربط بين التموين والتضامن الاجتماعي فسيتم إضافة كافة الأرامل والمطللقات ومستحقي معاش تكافل وكرامة والأطفال ممن لا عائل لهم وذوى الهمم ضمن بطاقات التموين التي تعطيها الدولة إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 على مدار 4 أيام خلال شهر يوليو المقبل، وفقاً لكتاب دوري صادر عن الوزارة الشهر الماضي، ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ نحو 5 ملايين موظف بالدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بداية من يوم 23 يوليو ثم 24 و25 و26 من نفس الشهر عن طريق التحويلات البنكية والكروت المصرفية.