«تعليم القليوبية»: لجنة للتحقيق في اتهام مدرس بالتحرش ببنها

كشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بالطالبات في إحدى المدارس التجريبية بمدينة بنها، وهي الواقعة التي بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات الواردة بشأنها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه نظراً لعدم وجود طالبات في المدرسة، لظروف الإجازة، سوف يتم سؤال بعض العاملين في المدرسة بشأن ما جاء في اتهام عدد من الطالبات لمدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، أثناء تواجدهن بالمدرسة، أو في سنتر الدروس الخصوصية.

كما سعى وكيل الوزارة إلى طمأنة الأهالي وأولياء أمور الطالبات بأن الوزارة حريصة كل الحرص على تعقب أي مخالفة من هذا النوع، وتوقيع العقاب الرادع بحق كل من يثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال المشينة، أياً كان.

اتهام مدرس بالتحرش في بنها: منشور وبلاغ

وبدأ الكشف عن واقعة تعرض طالبات المدرسة التجريبية في بنها للتحرش من قبل أحد المدرسين، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ذكرت فيه إحدى الطالبات تعرضها للتحرش من قبل مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرسة التجريبية في بنها.

ورغم أن المنشور لم يتضمن دليلاً يثبت حدوث واقعة التحرش، إلا أن مصادر أمنية أكدت لـ«الوطن»، أن قسم شرطة ثاني بنها تلقى بلاغاً من 3 طالبات، على الأقل، يتهمن المدرس بالتحرش عليهن، وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المدرس المشكو في حقه، وعرضه على النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في ادعاءات تحرشه بعدد من الطالبات.

اتهام مدرس بالتحرش في بنها: ادعاءات على السوشيال ميديا

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي إدعاءات من صاحبة البلاغ، وبعض المؤيدين لها، بأن المدرس المتهم التحرش بالطالبات في إحدى المدارس التجريبية بمدينة بنها، اعتاد التحرش بهن منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهن من الإبلاغ عنه، إلى أن أبلغت إحدى الطالبات والدتها، وتم كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.

اتهام مدرس بالتحرش في بنها: المتهم أغلق السنتر منذ بدء كورونا

إلا أن عدداً آخر من المتعاملين مع المدرس المشكو في حقه، شككوا في صحة الاتهامات المنسوبة إليه، وأكدوا على حسن أخلاقه، ونفوا عنه تهمة التحرش، مشيرين إلى أنه قام بإغلاق السنتر الخاص بالدروس الذي كان يعمل فيه، منذ بداية أزمة كورونا، وأنه كان يعمل أون لاين، وشددوا على أنه حسن السير والسلوك والسيرة.

اتهام مدرس بالتحرش في بنها: المتهم ينكر

وخلال مواجهة المتهم بالتحرش في التحقيقات، أنكر الواقعة تماماً، مؤكداً أنه لم يتعرض للطالبات، وأنه كان دائماً يحفزهن ويشجعهن على التفوق، وأنه لم يمس أي طالبة منهن، أو يتعرض لهن بسوء.

اتهام مدرس بالتحرش في بنها: محضر رسمي

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد أعلنت ضبط مدرس اتهمته إحدى السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى المدارس التجريبية بمدينة بنها، مدعيةً أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثاني بنها، بورود بلاغ من 3 طالبات بمدرسة تجريبية ببنها، بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، وجرى تحرير المحضر اللازم، وتم ضبط المدرس، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.