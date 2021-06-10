بـ 5 طعنات.. مدرس يقتل شقيقه بسبب لهو الأطفال في الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، جريمة بشعة، اليوم الخميس، بعدما أقدم مدرس على قتل شقيقه بطعنه 5 طعنات مزقت جسده بمساعدة ابنه الطالب الجامعي، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، خصوصاً أنهما يسكنان في منزل واحد كل منهما في طابق.

لم يتذكر «عبدالله»، طفولته مع شقيقه «مصطفى»، ولا ذلك السرير الذي احتضنهما طوال طفولتهما وشبابهما، فقط كل ما فكر فيه هو الانتقام من شقيقه الذي أغلق عنه محبس المياه ومنعها من الوصول له بسبب لهو أطفالهما وضربهما لبعضهم البعض.

«مصطفى» قطع المياه عن شقيقه بسبب لهو الأطفال

كان أبناء العم يلعبان معاً كعادتهما كل يوم، إلا أن مشاجرة، نشبت بينهما تدخلت أسرتيهما على إثرها وتشاجرا معاً، فتدخل الأهالي وفضوا المشاجرة التي وقعت بين الشقيقين بسبب لهو أطفالهما، لكن الأخ الأصغر مصطفى محمد حميدة،40 عاماً، صاحب مقهى قرر الانتقام من شقيقه وأطفاله حتى لا يتعدون على أبنائه مرة أخرى فقام بغلق محبس المياه حتى لا تصل لشقيقه الذي يسكن في الطابق العلوي، الأمر الذي أثار حفيظة شقيقه الأكبر «عبدالله».

بـ 5 طعنات بالسكين.. عبدالله ينهي حياة شقيقه

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، يفيد قيام عبدالله محمد حميدة أخصائي اجتماعي بمدرسة قارون، بقتل شقيقه مصطفى، صاحب مقهى، 40 عاماً، بمساعدة ابنه محمد الطالب الجامعي، انتقاماً منه لقيامه بقطع المياه عنهم إثر نشوب مشاجرة بينهما أمس بسبب لهو الأطفال.

وأفادت التحريات الأولية، أنّ القاتل، استيقظ صباحاً وإستل سكيناً من مطبخه، ثم اصطحب نجله، وذهبا إلى منزل شقيقه.. ودقا الباب وما أن فتح شقيقه الباب، إلا وانقضا عليه وطعناه بالسكين 5 طعنات أصابته بنزيف ليسقط جثة هامدة غارقةً في دمائها.

هروب "عبدالله" ونجله بعد قتل "شقيقه"

وما أن سالت دماءالمجني عليه على الأرض بعدما طعنه شقيقه بسكين عدة طعنات مزقت جسده، إلا ووقف شقيقه عبدالله أمامه للحظات يشاهده وهو يفارق الحياة ثم فر هارباً بصحبة ابنه، معتقدين أنهما سيفران من العدالة، إلا أنّه جرى ضبطهما بعد دقائق قليلة من ارتكاب الجريمة.

الأمن يضبط قاتل شقيقه ونجله

وألقى ضباط مباحث مركز يوسف الصديق، القبض على القاتل وابنه، عقب ارتكابهم الجريمة بدقائق قليلة، ويجرى الآن التحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.