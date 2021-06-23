خلاف على «جلباب».. شاب يقتل والده بـ«شومة» على رأسه بقنا

لقي مزارع مصرعه إثر تلقيه ضربة قاضية على رأسه بـ«شومة»، على يد أحد أبنائه، عن طريق الخطأ، مساء اليوم الأربعاء، داخل منزل العائلة في قرية «الأشراف القبلية»، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع يُدعى «محمود محمد»، إثر تلقيه ضربة قوية على رأسه، باستخدام «شومة»، على يد نجله عن طريق الخطأ، أثناء مشاجرة بين اثنين من أبنائه.

وكشفت تحريات المباحث عن أن مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه، وأثناء محاولة الأب فض المشاجرة بينهما، حاول المتهم التعدي على شقيقه باستخدام «شومة»، إلا أنه أخطأ شقيقه لتهوى «الشومة» على رأس الأب من الخلف، وكانت ضربة قاضية أودت بحياة المجني عليه على الفور.

كما تبين أن سبب الخلاف بين الشقيقين على «جلباب بلدي»، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الشقيقين، ونقل جثة الأب إلى مستشفى قنا العام، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة المجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة فور ورود تقرير الصفة التشريحية، والذي أثبت وفاته نتيجة تعرضه لضربة قوية على الرأس، أودت بحياته.