«القوى العاملة»: تعيين 962 شابا بينهم 2 من ذوي الهمم في قنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، تعيين 962 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 2 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 3496 شاباً، فضلا عن استخراج 521 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا، بإجمالي 2 مليون و784 ألف جنيه، لـ 5393 عاملا، وصرف 53 ألفا و531 جنيها للرعاية الصحية لـ451 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 2 مليون و837 ألفا و531 جنيها لـ5844 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه «سعفان»، من حسام طلبة، مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 397 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضرا عماليا من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 18 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديا، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وتبقت 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 123 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار «كوفيد- 19»، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.