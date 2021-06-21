الإنتهاء من إحلال وتجديد خط مياه «قنا سفاجا» بتكلفة 15 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بروافع خط مياه «قنا - سفاجا».

وأكد رئيس مياه الشرب، في بيان، اليوم، بدء تشغيل الطلمبات والتي تصل تكلفتها إلى 15 مليون جنيه حيث ستساهم أعمال الإحلال والتجديد في تحسين كميات المياه وتحسين خدمات مياه الشرب .

وأجري رئيس الشركة جولة تفقدية بعدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل بها حيث تفقد روافع مياه خط «قنا - سفاجا»، والتقي العاملين للتعرف علي مطالبهم لتحسين سير العمل.

جاءت الجولة للتأكيد علي انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والمواقع لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

وفي سياق آخر، أصدرت وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بمحافظة البحر الأحمر الطبعة الأولى من أطلس الخرائط المعلوماتية لعام 2021 م وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وذلك في سبيل الوصول للهدف المنشود فى بناء منظومة معلومات جيومكانية بمحافظة البحر الأحمر وتوفير البيانات الجغرافية لمواقع الخدمات بمدن المحافظة .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 37200 طن بضائع و275 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 200طن بضائع و27 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع و268 شاحنة بضائع .