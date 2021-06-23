يوسف الحسيني يبكي على الهواء: اشبعوا من القريبين منكم «فيديو»

بكى الإعلامي يوسف الحسيني، على الهواء، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عندما نعى صديقه علاء صلاح، المصور بالتليفزيون المصري، موضحا أنهما جمعتهما عشرة طويلة في العمل، حيث تعرفا على بعضهما البعض في سنة 2006، وعملا معا في عدد من القنوات الفضائية، وأيضا التليفزيون المصري.

وقال «الحسيني»: «كنت كتير جدًا أقعد أناوش فيه.. ولينا قصص كتير يُمكن أن تروى بعدين»، موضحا أنه التقاه مساء أمس، وكان يعمل في التلفزيون ويستمع إلى الموسيقى، واليوم عندما وصل إلى العمل علم أنه توفى، معقبا: «البني آدم مش رقم وخلاص، علاء لم يكن مجرد مصور في الأستوديو، لأن علاء صاحبي، وصاحب كل الموجودين في الأستوديو».

وتابع الإعلامي: «الفقد ده شيء بشع، أنا مش عايز أنكد عليكم في حاجة لكن اشبعوا من كل القريبين منكم، أب، أم، زوج، زوجة، أولاد، أصدقاء.. أصل علاء من سننا، وإحنا في السن ده مش بنتوقع إننا نموت لا من كورونا ولا غيرها، لكن في لحظة السر الإلهي طلع، الله يرحمك يا علاء».

وأوضح: «كان أطيب وألطف شخص تتعامل معاه في حياتك، ولديه قدرة رهيبة على إطلاق الإفيهات، بس سهن، يقعد ساكت وبعدين يخبط جملة تقعد تضحك عليها ربع ساعة، ومتحاولش تستفزه بالكلام لأنه هينطلق، وممكن يتعصب جدا، لكن بعدين كنت باخده بالحضن، ونهديه، لأنه قلبه أبيض، وربنا يصبر أهله وزوجته وأولاده».

ولفت إلى أن البعض يطلب من المذيع أن يرمي أحزانه بعيدا عندما يظهر أمام الكاميرا، ولكن هذا ليس صحيحًا لأن المذيع أيضا إنسان، والإنسان ليس مجرد رقم في مجموعة، مضيفا: «إحنا مش هنبقى إحنا إلا كنا بني آدمين، وأنا عارف إنكم مالكمش ذنب في الدموع اللي نازلة من عينيا، لكن حاولوا تشبعوا من بعض».